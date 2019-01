Ehrung für Glenn Close bei den Critics' Choice Awards am Sonntag in Santa Monica in den USA. Die 71-Jährige wurde für ihre Rolle in "The Wife", der in Deutschland unter dem Titel "Die Frau des Nobelpreisträgers" in den Kinos läuft, als beste Schauspielerin ausgezeichnet. "Die Welt hetzt uns gegeneinander auf in diesem Beruf. Aber ich denke, ich kann für alle Frauen in diesem Raum sprechen. Wie feiern uns gegenseitig. Und wir sind stolz darauf, zusammen in diesem Raum zu sein." Glenn Close teilt sich ihre Auszeichnung mit Lady Gaga, die für ihre Rolle in "A Star is Born" geehrt wurde. Sie gewann zudem den Preis für den besten Song und zeigte sich bei ihrer Dankesrede sehr emotional: "Glenn, komm her. Meine Mutter und Glen sinn sind gute Freundinnen und deshalb bin ich sehr glücklich, dass Du heute Abend gewonnen hast. Ich bin sehr geehrt. Ich bin zu Orten in meiner Seele und in meinem Herzen gegangen, von denen ich nicht wusste, das sie überhaupt existieren." Das Netflix-Filmdrama "Roma" räumte auch bei den Kritiker-Filmpreisen ab. Unter anderem gab es Auszeichnungen für den besten Film und den besten nicht-englischsprachigen Film. Regisseur Alfonso Cuarón wurde für die beste Regie geehrt.