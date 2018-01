Dass Seilbahnen nicht nur in Wintersportgebieten wichtige Transportfunktionen erfüllen können, zeigt sich in mehreren Ländern Südamerikas. Dieses Nahverkehrssystem etwa in Bolivien transportiert täglich 160.000 Pendler zwischen den Städten La Paz und dem über 4000 Meter hoch gelegenen El Alto. Mit einer überbrückten Distanz von über 30 Kilometern ist "Mi Teleferico" damit laut dem Guinness-Buch die längste Seilbahn der Welt. 2014 ging das erste Teilstück der Strecke in Betrieb. Die Regierung des Landes wollte mit der Seilbahn einen Ausweg aus dem chronisch kollabierenden Verkehr im bevölkerungsreichsten Ballungsraum Boliviens bieten. Je höher gelegen das Wohngebiet, desto ärmer die Bewohner. Heute bieten die Gondeln Internetzugang, inklusive Panoramablick auf die Anden, für Einwohner und Touristen. CHILEAN TOURIST, ABIGAIL BARCARSE "Das ist wirklich spektakulär. Ich bin mit Seilbahnen in Brasilien gefahren, das war etwas ganz anderes." BOLIVIAN CABLE CAR PASSENGER, ROSA QUISPE "Die Bahn hilft uns, besonders uns Studenten. Wir kommen schneller an. Wenn man den Bus nimmt, bleibt man oft im Stau stecken." Weitere Stationen befinden sich derzeit noch im Bau. Wenn alle fertig sind, soll das Fahrgastaufkommen auf über 300.000 Passagiere gesteigert werden.