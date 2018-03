Diese Bilder sollen die Ankunft eines Hilfskonvois im syrischen Ost-Ghuta nahe Damaskus zeigen. Am Freitag wurden sie über die sozialen Medien verbreitet. In der Rebellenhochburg Ost-Ghuta sind rund 400.000 Menschen eingeschlossen. Ihnen zu helfen ist nach Angaben der Vereinten Nationen derzeit äußert schwierig. Immer wieder gefährdeten Kampfhandlungen den Einsatz der Helfer vor Ort. Augenzeugen berichteten demnach von russischem und syrischem Beschuss. Das online verbreitete Video zeigt auch diese Frau. Sie habe von dem Hilfskonvoi der Vereinten Nationen gehört, so sagt sie. "Das ist keine Lösung für die Menschen in Ghuta. Die Lösung ist, die Luftangriffe zu stoppen. Das Essen der Helfer brauchen die Menschen nicht so sehr wie die Möglichkeit, am Leben zu bleiben. Was bringt den Menschen die Nahrung, wenn sie dann sterben?" Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London wurden kurz nach dem Übertritt der Frontlinie die Luftangriffe auf den Ort Duma wieder aufgenommen. Der Hilfskonvoi konnte dem Internationalen Roten Kreuzes zufolge dennoch entladen werden. Syrische Staatsmedien wiederum berichteten, Rebellen würden mit dem Beschuss des Kontrollpunkts Al-Wafidin die Flucht von Zivilisten aus Ost-Ghuta verhindern. Den Übergang hatte auch der Hilfskonvoi benutzt. Berichte, die Bevölkerung werde zum Bleiben in den Rebellengebieten gezwungen, haben die Aufständischen immer wieder zurückgewiesen. Der syrischen Armee und ihren Verbündeten ist es nach eigener Darstellung fast gelungen, Ost-Ghuta in zwei Teile zu spalten. Demnach sind beide nur noch durch einen schmalen Streifen miteinander verbunden, der zudem von Assad-Truppen unter Feuer genommen werden kann. Die Städte in dem Gebiet befinden sich jedoch weiterhin unter Kontrolle der Aufständischen. Bei den Regierungsangriffen wurden nach Informationen der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen mehr als Tausend Menschen getötet.