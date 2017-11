Einen Tag nach dem Staatsstreich in Simbabwe bleibt die Lage in dem südafrikanischen Land angespannt. In den Straßen der Hauptstadt Harare patrouillierten Soldaten. Das Militär besetzte den staatlichen Fernsehsender und andere wichtige Gebäude. Insgesamt schien es aber ruhig in der Metropole. Ziel sei es, gegen "Kriminelle" im Umfeld von Präsident Robert Mugabe vorzugehen, hieß es. Der 93-jährige steht nach eigenen Angaben unter Hausarrest. Einige blickte schon hoffnungsvoll in die Zukunft: „Das Eingreifen der Armee ist sehr gut, denn wir schauen jetzt auf eine besseres Simbabwe." Das Militär will mit dem Putsch offenbar verhindern, dass Mugabes 52-jährige Frau Grace an die Spitze des Staates rückt. Ihr Aufstieg und der ihr nachgesagte ausschweifende Lebensstil werden selbst von vielen Anhängern abgelehnt.