Dieses Video vom Deutschen Fußballbund werden die Mitglieder des UEFA-Exekutivkomitees wohl auch zu sehen bekommen, wenn die Delegationen von Deutschland und der Türkei ihre Bewerbung für die Fußballeuropameisterschaft 2024 noch einmal präsentieren. Die Abstimmung in der UEFA-Zentrale im schweizerischen Nyon ist geheim. Wie sie ausgehen wird, darüber kann nur spekuliert werden. Ex-Nationalspieler Philipp Lahm ist der Botschafter der deutschen Bewerbung für die EM 2024. In Interviews vor der Entscheidung hatte er noch einmal ordentlich die Werbetrommel gerührt: "Ja, wir haben bewiesen, dass wir große Fußballturniere ausrichten können, dass wir es organisieren können. Wir haben die Stadien, wir haben die Infrastruktur drum herum. Man müsste sie nur ein bisschen nachrüsten. Und wir sind gastfreundlich. Wir haben gerne Leute bei uns Zuhause, wir sind gerne Gastgeber für viele verschiedene Nationen." Die fröhlichen und friedlichen Bilder von feiernden Fans bei der WM in Deutschland 2006 sprechen ebenfalls für die deutsche Bewerbung. Auch was das mögliche Abschneiden der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft 2024 betrifft, hat Lahm keine Bedenken. Trotz der Blamage bei der Weltmeisterschaft in Russland." "Erst mal ist es nichts Neues. Wir hatten Spanien davor, wir hatten Italien auch, die auch Probleme hatten als Titelverteidiger beim nächsten Turnier dann. Ich glaube nicht, dass es auf Zukunft der Weg sein wird. Ich denke, dass wir jetzt einen Rückschlag erlebt haben. Und dann muss man daran wieder arbeiten, dass man da rauskommt. Aber wir haben Qualität, wir haben die Infrastruktur in den Vereinen auch, um auch da wieder positiv nach vorne zu blicken." Auch die Türkei wirbt in ihrer Bewerbung damit, dass die Stadien für eine mögliche Europameisterschaft fast schon fertig sind. Zudem bietet das Land die Spielstätten dem Ausrichter kostenfrei an. In Deutschland müsste die UEFA Miete zahlen. Deutschland oder die Türkei. Die Entscheidung fällt am Donnerstag in der UEFA-Zentrale in Nyon.