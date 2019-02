Der Missbrauchs- und Polizeiskandal von Lügde beschäftigt jetzt auch den nordrhein-westfälischen Landtag. Am Dienstag kam der Innenausschuss in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen hatten die Sitzung beantragt. NRW-Innenminister Herbert Reul soll den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Der CDU-Politiker hatte in der vergangenen Woche bekanntgegeben, dass bei der Kreispolizei in Detmold Beweismittel für den massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz im lippischen Lügde verschwunden sind. Reul hatte bereits Polizeiversagen eingeräumt. Es seien noch viele Fragen offen, sagt Verena Schäfer von den Grünen: "Wie kann es eigentlich sein, das in einer Polizeibehörde Datenträger verschwinden, wie kann es sein, das es solange nicht aufgefallen sein soll, wie kann es sein, das die Staatsanwaltschaft nicht eher informiert wurde, also viele Fragen, rund um diesen Komplex der verschwundenen Asservate, aber wir wollen natürlich auch Antworten darauf, wie es sein kann, das der Minister erst so spät informiert worden ist, er sagt ja selber, das er erst am 18.2. Informationen darüber erhalten hat, das scheint mir nicht ganz plausibel zu sein, denn in der Polizeibehörde soll es ja schon am 30.1. aufgefallen sein, das die Asservate verschwunden sind." Auf dem Campingplatz in Lügde an der Grenze zu Niedersachsen sollen über Jahre mindestens 31 Kinder im Alter zwischen 4 und 13 Jahren missbraucht und dabei gefilmt worden sein. Drei Verdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Ermittlern zufolge handelt es sich um mehr als 1000 Einzeltaten, die auf einem Campingplatz verübt wurden. Die Dunkelziffer sei aber wahrscheinlich höher, teilte die Polizei mit. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft sind 155 CDs und DVDs verschwunden, die auf dem Campingplatz und in der Wohnung des Hauptverdächtigen gefunden worden waren.