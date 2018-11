14 Jahre Haft wegen versuchten Mordes in 28 Fällen, zweifacher Körperverletzung und Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion. So lautet das Urteil gegen den sogenannten BVB-Bomber Sergej W. am Dienstag vor dem Dortmunder Landgericht. Mit dem Urteil blieben die Richter nur knapp unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, die eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert hatte. Die Verteidigung von Sergej W. sah in der Tat lediglich die Herbeiführung einer Sprengstoff-Explosion und hatte auf eine Haftstrafe von deutlich unter zehn Jahren plädiert. Die Richter sagen es als erwiesen an, dass der jetzt Verurteilte für den Sprengstoffanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus am 11. April 2017 verantwortlich ist. Neben dem voll besetzten Bus der Dortmunder, der auf dem Weg zu einem Champions-League-Spiel gegen Monaco war, waren drei mit Metallstiften bestückte Sprengsätze explodiert. Sergej W. soll diese in einer Hecke deponiert. haben. Bei dem Anschlag wurde BVB-Abwehrspieler Marc Bartra am Arm verletzt, ein Polizist erlitt ein Knalltrauma. Den Ermittlungen zufolge hatte Sergej W. mit dem Anschlag den Kurs der BVB-Aktien beeinflussen und von einem Kurssturz profitieren wollen. Er hatte die Tat gestanden, aber stets betont, dass er niemanden verletzen oder gar töten wollte.