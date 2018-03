Mitglieder der sogenannten Gruppe Freital beim Prozessauftakt vor dem Oberlandesgericht Dresden vor genau einem Jahr. Am Mittwoch wurde nun das Urteil gegen die sieben angeklagten Männer und eine Frau verkündet. Gerichtssprecherin Gesine Tews äußerte sich anschließend zur Entscheidung des Vierten Strafsenats. O-Ton: "Er hat die acht Angeklagten wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, versuchten Mordes bzw. Beihilfe zum versuchten Mord, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, gefährlicher Körperverletzung, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung zu Freiheitsstrafen zwischen fünf und zehn Jahren verurteilt. In einem Fall wurde eine Jugendstrafe von vier Jahren ausgesprochen." Die Gruppe soll sich aus Tschechien in großen Mengen "pyrotechnische Sprengkörper" für Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte sowie auf politisch Andersdenkende in Sachsen beschafft haben, so beschrieb es die Bundesanwaltschaft. Die vertrat Oberstaatsanwalt Jörn Hauschild in dem Verfahren. Er erklärte den Urteilspunkt der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung so. O-Ton: "Weil die Mitglieder dieser Gruppierung eine Organisationsstruktur ausgebildet haben. Die Einzelnen haben sich dem Gruppenwillen der Gruppierung unterworfen. Und die Zielsetzung dieser Vereinigung war die Begehung von Tötungsdelikten, in dem Fall hat sich das auch konkretisiert." Als Nebenklage-Anwältin sprach Kristin Pietrzyk diesbezüglich von einer Signalwirkung. O-Ton: "Wir reden nicht mehr darüber, dass es nur um Unterstützung einer kriminellen, sondern um Unterstützung einer terroristischen Vereinigung geht. Und das wird natürlich Prämisse für die örtlichen Ermittlungsbehörden sein, wenn sie diese Verfahren weiter betreiben, wonach sie sich richten müssen." Die Dresdner Richter sahen es als erwiesen an, dass die rechtsextremistisch orientierten Mitglieder im Jahr 2015 in wechselnder Besetzung für fünf Anschläge auf Einrichtungen für Geflüchtete sowie auf politische Gegner in Freital und Dresden verantwortlich waren. Bei einer der Taten mit an Fensterscheiben befestigten Sprengsätzen erlitt ein Mann Schnittwunden im Gesicht. Die Verteidigung hatte deutlich geringere Strafen verlangt. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht.