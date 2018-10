13 Jahre Haft wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen für Angelika W. , elf Jahre Haft für ihren Ex-Mann Wilfried W. So lauten die Urteile der Richter am Landgericht Paderborn im sogenannten "Höxter-Prozess". Für Wilfried W. wurde die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. Damit folgte das Gericht den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Nebenklägern nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Angeklagte lebenslange Haft mit der Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld geforderte. Die beiden Verurteilten sollen mehrere Frauen über Jahre hinweg in ein Haus in Höxter in Ostwestfalen gelockt und dort misshandelt haben. Zwei der Frauen erlagen ihren Verletzungen. Ihre Opfer sollen Angelika und Wilfried W. per Annonce in ihr Haus gelockt haben. Dabei sollen sie sich als Geschwister ausgegeben haben. Das Gebäude wurde in den Medien bald als das "Horror-Haus" von Höxter bezeichnet. Beide jetzt Verurteilten hatten sich im Verlauf des Prozesses gegenseitig beschuldigt, die treibende Kraft bei den Verbrechen gewesen zu sein.