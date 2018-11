Unser Mann in Havanna - das war dieser Tage Hollywood-Starschauspieler Will Smith. Smith ging beim traditionellen Lauf-Fest "Marabana" in der kubanischen Hauptstadt an den Start, in seinem Fall auf der Halbmarathon-Strecke. Andere liefen hier den kompletten Marathon oder aber nur die zehn Kilometer. Beim Start sagte der US-Schauspieler: O-Ton: "Wir sind hier, wir sind in Havanna. Kuba stand auf meiner To-Do-Liste ganz oben. Mit drei Wochen Vorbereitung laufe ich einen Halbmarathon, ich bin aufgeregt. Die Energie an diesem Ort ist irrwitzig gut! Und: Ich liebe Kuba!" Nach dem Startschuss zog sich das Feld auseinander. Schauspieler oder hier besser: Schauläufer Smith war in Havanna mit einigen Bodyguards unterwegs. Organisationschef Carlos Gattorno sagte mit Blick auf die Läufer aus den USA: O-Ton: "Das ist eine ausgestreckte Hand! Es ist eine Brücke zwischen beiden Nationen." Und in der Tat - unter den laut Veranstaltern rund 6000 Läufern aus aller Welt bildeten die US-Amerikaner samt Will Smith die größte Gruppe aus dem Ausland. Der prominenteste Teilnehmer dieses Jahres erreichte laut Protokoll das Ziel auf Platz 718 seines Wettkampfes, nach ziemlich genau zweieinhalb Stunden Laufzeit.