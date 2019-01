Dichtes Schneetreiben im Österreichischen Lech am Arlberg. Was idyllische wirken mag, hat am Wochenende mindestens drei Menschenleben gefordert. Nach Angaben der Polizei kamen am Samstag drei deutsche Skifahrer ums Leben gekommen. Ein Weiterer wurde demnach am Sonntag noch vermisst. Die Männer sollen alle aus Oberschwaben stammen, weiß Herrmann Fercher vom Tourismusbüro Lech Zürs. "Nach unseren aktuellen Informationen ist diese Viererskigruppe in den Langen Zug über die gesperrte Skiroute in den Raum eingetreten und dann ist es zu einem Lawinenabgang gekommen." Die Gruppe war nach Angaben der Behörden auf Touring Skiern unterwegs, die es erlauben, auch abseits der ausgewiesenen Pisten zu fahren. Manfred Meusburger von der zuständigen Bergrettung: "Dank einer Telefonapplikation konnten uns die Angehörigen relativ genau sagen, wo sich die Personen befinden könnten. Wir haben uns sofort auf den Weg gemacht und haben auch nach relativ kurzer Zeit einen relativ großen Lawinenkegel gefunden und haben sofort mit der Suche begonnen." Nach dem Auffinden der drei Männer hatte man die weitere Suche wetterbedingt abgebrochen. Über eine Wiederaufnahme könne vermutlich erst ab Mittwoch nachgedacht werden. Der starke Schneefall in den österreichischen Alpen in der vergangenen Woche hat die Lawinengefahr oberhalb von 2000 Metern. auf Stufe drei von fünf erhöht und Straßen unpassierbar gemacht. Das Tourismusbüro hat die Wintersportler vor einem verlassen der ausgewiesenen Pisten gewarnt.