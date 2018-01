Lebenslange Haft für Marcel H. Im Prozess um den Doppelmord von Herne hat das Landgericht Bochum am Mittwoch sein Urteil gefällt. Die Richter erkannten zudem die besondere Schwere der Schuld an. Damit wäre auch eine anschließende Sicherungsverwahrung des Verurteilten möglich. Der inzwischen 20-jährige H. war angeklagt, weil er im März 2017 in Herne den neunjährigen Jungen Jaden und einen Mann getötet hatte. Die Mütter der beiden Opfer verfolgten die Urteilsverkündung am Mittwoch im Gerichtssaal. Gerichtssprecher Volker Talarowski: "Die Kammer hat nach umfangreicher Beweisaufnahme und Anhörung von Sachverständigen entschieden, dass der Angeklagte geistig und sittlich eher einem Erwachsenen gleichzustellen ist und keinem Jugendlichen mehr und kam deshalb zur Anwendung des Erwachsenenstrafrechts, das für solche Strafen eine lebenslange Freiheitsstrafe vorsieht." H.s Verteidiger Michael Emde sieht hingegen immer noch Reifeverzögerungen bei seinem Mandanten. Überraschend sei das Urteil aber nicht. "Er hat das Urteil ganz gefasst aufgenommen. Er hat sich da von Anfang an auch keinen Illusionen hingegeben. Milde Strafen standen angesichts der Taten von Anfang an nicht im Raum, und da ist er realistisch genug, um das auch zu erkennen." Der Anwalt von Jadens Mutter, Reinhard Peters, sprach von einem gerechten Urteil. "Es ist das, was sich die Nebenklägerin versprochen hat. Für sie war es ganz wichtig, dass ein Urteil fällt, mit dem sie leben kann, von dem sie das Gefühl hat, dass es gerecht ist, um eben auch dann in der Zukunft damit leben zu können, das bewältigen zu können und ich denke, diese Voraussetzungen schafft das Urteil." Der Doppelmord von Herne hatte im vergangenen Jahr Entsetzen ausgelöst. Laut Polizei verschickte Marcel H. nach dem Mord an dem Kind Fotos der Tat. Ein User, der die Fotos sah, gab der Polizei einen Hinweis, woraufhin Beamte den Jungen im Keller des Täters niedergestochen auffanden. Auf der Flucht fand H. Unterschlupf bei einem ehemaligen Schulkameraden. Als dieser mitbekam, dass sein alter Freund gesucht wurde, tötete H. auch ihn. Danach stellte er sich in einem Restaurant der Polizei. Vor der Tat soll der damals 19-Jährige versucht haben, sich selbst zu töten.