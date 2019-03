Er habe gehandelt, um seine Kollegen leiden zu sehen, so die Vermutung der Staatsanwaltschaft im Fall von Klaus O.. Bei mindestens zehn Gelegenheiten soll er drei seiner Arbeitskollegen mit Pausenbroten vergiftet haben. Am Donnerstag wurde er dafür am Landgericht Bielefeld zu lebenslanger Haft mit Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Anklage lautete auf zehnfachen versuchten Mord sowie schwere Körperverletzung. Durch die Vergiftungen ist eines der Opfer fast vollständig gelähmt, ein anderes wurde zum Dialyse-Patienten. Der Angeklagte und seine Opfer arbeiteten bei einem Armaturenhersteller in der Ortschaft Schloß Holte-Stukenbrock in Ostwestfalen. Ob sich der Angeklagte Klaus O. zu den Vorwürfen geäußert hat, ist bislang nicht bekannt.