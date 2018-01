Zwei Jahre nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Touristen in Istanbul sind drei mutmaßliche Helfer des Attentäters zu lebenslangen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Das Istanbuler Gericht sah es am Mittwoch als erwiesen an, dass zwei Syrer und ein Türke bei der Vorbereitung der Attacke geholfen haben. Ein weiterer Angeklagter erhielt eine sechsjährige Freiheitsstrafe, wurde jedoch wegen einer anhängigen Berufung auf freien Fuß gesetzt. 18 Verdächtige wurden für unschuldig befunden und entlassen. Weitere vier Beschuldigte bleiben in Haft. Der Verteidiger Atanur Demir sprach von einem Fehlurteil. "Die Untersuchung begann nach dem Vorfall. Sie wurde nicht effektiv und kompetent geführt. Es gab ein Urteil ohne vollständige Beweislage. Dieses Urteil ist in vielerlei Hinsicht formal falsch. Das Urteil dient nur der Befriedung der Öffentlichkeit indem es einige Leute verurteilt, um das Gewissen der Menschen zu erleichtern." Ein Mann aus Saudi-Arabien hatte sich im Januar 2016 inmitten von Urlaubern im historischen Teil Istanbuls in die Luft gesprengt und dabei zwölf Deutsche mit in den Tod gerissen. Türkische Sicherheitsbehörden warfen der Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) vor, hinter dem Anschlag zu stecken. Der Selbstmordattentäter hatte in Syrien auf Seiten des IS gekämpft. Nach Angaben der türkischen Behörden reiste er wenige Wochen vor dem Anschlag in die Türkei ein.