1992 hat er in Frankfurt eine 68-jährige Frau getötet - das sah das Landgericht Frankfurt am Main als erwiesen an und hat den 64-jährigen Schweden am Mittwoch wegen Mordes schuldig gesprochen. Die Kammer verurteilte den Mann zu lebenslanger Haft und ordnete Sicherungsverwahrung an. Die Staatsanwältin Nadja Böttinger. "Eine Aneinanderreihung von Zufällen - irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo es einfach keine Zufälle mehr sein können. Und er hat nun mal ein Tatmotiv, er war am Tatort und also ich habe auch wirklich keine Zweifel, dass er wirklich der Täter war." Sein Verteidiger Joachim Bremer hatte auf Freispruch plädiert. Er kündigte an, Revision einzulegen. "Ich bin der Meinung, das Gericht kann nicht von einer lückenlosen Indizienkette ausgehen, so wie die Kammervorsitzende es eben gesagt hat. Ich habe im Plädoyer dargelegt, dass die Indizienkette keinerlei Kette ist, nicht mal Einzelindizien, nicht mal Punkte, die das Wort Indizie überhaupt verdienen." Ein Gericht in Schweden hatte den Mann bereits wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Anfang der 1990er-Jahre hatte er auf mehrere Migranten geschossen. Er benutzte dabei eine Laserzielvorrichtung. Das brachte dem Schweden den Spitznamen "Lasermann" ein.