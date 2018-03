Selbst der Briefkasten Gottes muss ab und zu geleert werden. Um genau zu sein sogar zweimal im Jahr. Rabbi Shmuel Rabinovitch leitete, inklusive aktiver Beteiligung, die Reinigungsarbeiten an der Klagemauer in Jerusalem am Dienstag, wo Tausende Zettel mit aufgeschriebenen Gebeten, Wünschen und Danksagungen aus den Ritzen und Spalten der Mauer entfernt werden mussten, um so Platz zu schaffen für Weitere an dieser religiösen Stätte. Rabbi Rabinovitch mit Details zu den Aufzeichnungen, die aus der Klagemauer geholt wurden. "Das sind Notizen, Millionen von ihnen. Viele werden von Menschen hier hineingesteckt, andere bringen wir auf Wunsch her. Wir säubern dann zweimal im Jahr. Und begraben die Zettel zusammen mit heiligen Schriften in der Erde." Die Klagemauer ist ein Überbleibsel des zweiten Tempels, der im Jahr 70 nach Christi Geburt zerstört wurde. Sie gilt als religiöser Ort des Judentums in der Altstadt Jerusalems unterhalb des Tempelbergs.