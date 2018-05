Fast scheint es, als sei Matteo Salvini schon mitten im Wahlkampf. Der Parteichef der rechten Lega zeigte sich am Mittwoch via Facebook auf einem Marktplatz in Pisa, mit einem Stapel Flugblättern und umringt von Anhängern. Der Lega-Chef dringt auf Neuwahlen in Italien, so früh wie möglich. Allerdings sei er gegen den 29. Juli als Wahltermin, weil dies für viele Italiener "störend" sei, sagte Salvini. Ende Juli sind in Italien Ferien. In den jüngsten Wahlumfragen hatte die Lega, die mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung eine Koalitionsregierung bilden wollte, deutlich zugelegt. Auch der Chef der 5-Sterne, Luigi Di Maio, hatte sich am Dienstag für Neuwahlen ausgesprochen. "Aber abgesehen davon, dass wir so bald wie möglich abstimmen sollten, möchte ich sagen, dass wir weiter bereit sind, mit allen zusammenzuarbeiten, auch mit dem Präsidenten. Wir behalten unseren Kurs bei, um die Krise, in der wir uns gerade befinden, zu lösen. Wir haben diese Krise nicht verursacht, und wenn die Märkte besorgt sind, dass Italien raus dem Euro wollen könnte, dann nur, weil ihnen jemand gesagt hat, dass diese Regierung das tun wolle." Staatspräsident Sergio Mattarella hatte am Sonntag einen Euro-Gegner als Kandidaten für das Amt des Wirtschaftsministers abgelehnt. Salvini sagte, Mattarella müsse jetzt erklären, wie Italien aus dieser Lage herauskomme. Bürger in Rom beobachteten das politische Tauziehen am Mittwoch mit Skepsis. "Ich mache mir Sorgen, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln. Es scheint alles extremistisch, gegen Europa gerichtet. Wir sind mit der Idee des freien, grenzenlosen Reisens groß geworden, und jetzt geht es um Abschottung." "Es ist schwierig. Die neuen politischen Kräfte, die die Alltagsprobleme der Menschen lösen wollen, haben die Hände gebunden, denn die stärkeren politischen Kräfte setzen sich durch." Italiens designierter Chef einer Technokratenregierung, Carlo Cottarelli, sieht unterdessen offenbar doch noch Chancen für eine von Politikern geführte, ordentliche Koalitionsregierung. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Mittwoch. Der frühere IWF-Ökonom hatte von Präsident Mattarella den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten. In Kreisen der Lega hieß es, die Partei werde sich in Ausnahmesituationen politischen Lösungen nicht verschließen.