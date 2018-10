Nach der Cannabis-Legalisierung in Kanada ist auch in Deutschland die Frage wieder aktuell: Legalisieren oder nicht? Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marlene Mortler von der CSU, bleibt dabei: "Zu Kanada, da ist meine Haltung unverändert. Cannabis-Konsum wird nach wie vor unterschätzt. Ich halte die Entscheidung in Kanada für eine Kapitulation. [...] Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz. Die Gesundheit in den Blick nehmen." Die drogenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Kirsten Kappert-Gonther, befürwortet hingegen die Cannabis-Legalisierung: "Kanada macht jetzt ja genau das, was wir Grünen auch in unserem Cannabiskontrollgesetz für Deutschland vorschlagen. Und das bedeutet einen staatlich regulierten Markt für Cannabis - vom Anbau über den Vertrieb bis zur Abgabe. Und das ist genau das Richtige für Jugend- und Gesundheitsschutz." Unter Passanten in Berlin war auch eine Meinung vorherrschend: "Ich bin dafür. Und ich bin Mitglied in der CDU! Weil, ich meine, man kann dann dem illegalen Verkauf ein bisschen entgegentreten. Und ich halte jetzt Cannabis nicht für eine stärkere Droge als Alkohol." "Ich glaube: Nur, wenn ein gutes Konzept dahintersteht. Und ich glaube, da muss man einfach gucken, wie das auf Deutschland und auch unsere Gesetzgebung anwendbar ist. Ich glaube, das kann man jetzt nicht einfach entscheiden, ob man das eins zu eins übernimmt." "Ich glaube, das ist keine schlimme Droge, sondern das sollte jeder selber entscheiden können, ob er das nehmen will oder nicht. Ich glaube, damit wird niemandem geschadet. Und ich glaube, das wird übermäßig kriminalisiert." Der Drogen- und Suchtbericht 2018 weist einen deutlich steigenden Cannabis-Konsum in Deutschland aus: Noch 1995 hatten 11,9 Prozent der 18- bis 59-Jährigen bereits Cannabis zu sich genommen. Im Jahr 2015 waren es 30,2 Prozent. Und unter Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren hatten im Jahr 2016 8,3 Prozent schon einmal Cannabis konsumiert.