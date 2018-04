Lehrer legen Straßen lahm

Alle waren sie in rot gekleidet, damit man sich auch aus der Ferne nicht übersehen kann. In mehreren Bundesstaaten der USA sind Tausende Lehrer auf die Straße gegangen. Den zweiten Tag in Folge forderten Sie bessere Bezahlung und eine Erhöhung der Ausgaben für staatliche Bildung. In Phoenix im Staat Arizona kamen mindestens 50.000 Lehrer zusammen und das bei schweißtreibenden Temperaturen. Mehr als eine Million Schüler blieben somit am Donnerstag ohne Unterricht. In Arizona fordern die Lehrer 20 Prozent mehr Geld und weniger Steuern. Der Gouverneur von Arizona zeigte sich zwar einverstanden, die geforderten 20 Prozent wollte er aber über drei Jahre ausschütten. Die Lehrer waren zunächst nicht einverstanden. Zuvor war es bereits in den Bundesstaaten West Virginia, Oklahoma und Kentucky zu ähnlichen Protesten gekommen.