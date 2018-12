Davon, was für die Schüler in der 7. Klasse der Elisabethen-Schule in Frankfurt am Main schon alltäglich ist, können viele Schüler in Deutschland nur träumen. Computer und Tablets machen hier den Unterricht spannender und anschaulicher. Die digitalen Tools sorgen dafür, dass die Schüler aktiver und selbstständiger arbeiten können und sofort eine Rückmeldung bekommen, ob sie zum Beispiel bei der Lösung einer Mathe-Aufgabe richtig liegen. Das sei sinnvoll, sagt der stellvertretende Direktor und Lehrer an der Elisabethen-Schule Achim Kaewnetara. Und hofft deshalb, dass die fünf Milliarden Euro für das Digitalpaket Schule bald fließen werden: "Es wäre allein schon als Signal ganz wichtig, dass an den Schulen irgendetwas passiert. Denn so viel ist klar, an vielen Stellen deutschlandweit wird es stocken, solange die Gelder vom Digitalpakt nicht fließen. Andere, auch die Kommunen, werden etwas zurückhaltend sein und auch ihre Gelder nicht investieren in den Schulbereich zur digitalen Ausstattung. Das merken wir auch gerade in Frankfurt, dass es sehr stockt. Deswegen setzen wir da sehr, sehr hohe Hoffnungen rein und hoffen doch sehr, dass da eine Lösung gefunden wird." Computer und Tablets werden in der Klasse in Frankfurt zur Ergänzung des normalen Unterrichts verwendet. Stifte, Hefte und die Tafel gibt es weiterhin. Den Schülern in Frankfurt gefällt es. Mathe würde so einfach mehr Spaß machen, sagen sie: "Also, es fällt uns leichter und macht viel mehr Spaß, als im Heft was zu schreiben. Und ich finde, es ist besser mit dem Tablet, es ist neuer, und auf der Tafel muss man abschreiben. Und beim Tablet kann man einfach nur tippen. Ich finde es besser." "Also, ich finde schon. Weil wir hatten einmal eine Klassenarbeit geschrieben und es hat den Schnitt erhoben. Also, er war deutlich besser, also so an sich. Ich würde es generell empfehlen, ja." Der Umgang mit digitalen Inhalten und Möglichkeiten wird nicht erst in der Zukunft wichtig, sondern ist schon heute von zentraler Bedeutung. Das wissen schon die Schüler der 7. Klasse. Lehrer Kaewnetara sieht dringenden Handlungsbedarf: "Wir gehen davon aus, dass sich die Arbeitswelt in der Richtung entwickeln wird, wir gehen davon aus, und ich weiß es auch, dass sich an Universitäten das Digitale immer mehr durchsetzen wird. Und wir wissen, dass die Digitalität schon in der Gegenwart angekommen ist. Und das mindeste, was Schule leisten muss, ist, Schüler auf die Gegenwart vorzubereiten." Wenn sich Bund und Länder auf den Digitalpakt verständigen, sollen die Schulen nicht nur mit Tablets und Computern ausgestattet werden. Es soll auch eine sogenannte Lehrcloud aufgebaut werden, aus der sich Schulen und Lehrer digitale Inhalte für den Unterricht herunterladen können.