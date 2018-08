Trauerfeier für die unumstrittene "Queen of Soul", Aretha Franklin, am Freitag in Detroit, im US-Bundesstaat Michigan. Franklin war vor einigen Tagen im Alter von 76 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Der frühere US-Präsident William "Bill" Clinton war einer der Stargäste, wie auch der Sänger Stevie Wonder. Auch Sängerinnen wie Chaka Khan and Ariana Grande erwiesen einem ihrer großen Vorbilder die letzte Ehre. Aretha Franklin gilt eine eine der Protagonistinnen der "Civil Rights Movement" in den USA, die im Kampf gegen Diskriminierungen entstand. Mit ihrem Lied "Respect" aus dem Jahr 1967 hat sie viele Menschen geprägt und ihnen Mut gegeben. Sie sang zur Amtseinführung der Präsidenten Carter, Clinton und Obama. Der Sarg sollte am Freitag hier in Detroit auf dem "Woodlawn Cemetery" in der Nähe der Gräber ihres Vaters und ihrer Schwestern bestattet werden.