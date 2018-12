Schicht im Schacht: Wenn am 21. Dezember dieses Jahres mit ziemlichem Pomp die letzte Steinkohle-Zeche in Deutschland geschlossen wird, endet nicht nur für die Kumpel der Bottroper Schachtanlage Prosper-Haniel ein wichtiger Abschnitt ihres Lebens. Holger Stellmacher ist einer der allerletzten Bergleute. 34 Jahre lang arbeitete er in der einzigen derzeit noch aktiven Zeche. Diese wird kurz vor Weihnachten mit einem Festakt offiziell geschlossen. Stellmacher fährt nun seine finalen Schichten: O-Ton: "Das ist das letzte Bergwerk, was in Deutschland leer geräumt wird, zurück gebaut wird und dichtgemacht wird, das ist natürlich emotional noch eine andere Geschichte. Wobei, wenn Sie die Leute fragen hier unter Tage, Sie werden das kaum merken, die machen ihren Job." Bergmann Stellmacher macht deutlich, dass er manche Entwicklungen durchaus als widersprüchlich betrachtet: O-Ton: "Was uns so ein bisschen nachdenklich macht oder auch ärgerlich macht ist, dass Deutschland noch Kohle braucht. Wir sind noch nicht soweit, dass wir auf fossile Brennstoffe verzichten können. Wir brauchen noch 15 Millionen Tonnen für die Stahlindustrie im Jahr. Wir brauchen ungefähr noch 45 Millionen Tonnen für Kraftwerke im Jahr. Diese Kohlen kommen jetzt aus Kolumbien, aus Russland, aus den USA, werden um die halbe Welt geschippert, über den Rhein, über den Kanal, bis zum Kraftwerk gefahren. Und das ist dann ökologisch wertvoller? Das verstehen wir immer nicht so ganz." Bis zu 600.000 Menschen arbeiteten zur Hochzeit der Steinkohle in den Zechen des Ruhrgebietes und haben dieses zu einer Metropole gemacht. Noch 1960 holten die Kumpel aus damals knapp 150 Zechen rund 150 Millionen Tonnen Kohle aus der Erde. Hohe staatliche Subventionen haben den Bergbau über Jahre gestützt, mit dem Auslaufen der Subventionen geht nun auch die Steinkohleförderung in Deutschland zu Ende.