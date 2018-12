Aus, vorbei, Schluss mit der Steinkohle in Deutschland. Im nordrhein-westfälischen Bottrop wurde in der Zeche Prosper Haniel das letzte Stück Steinkohle gefördert und von einem der Kumpel an Bundespräsident Steinmeier übergeben, der die Steinkohle und seine Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik würdigte. "Liebe Bergleute, das ist in der Tat, mehr als ein Stück Kohle, das ist Geschichte. Und liebe Bergleute, ich weiß, für Sie, die Sie bis zuletzt dem Berg die Kohle abgerungen haben, kann das kein Tag der Feier sein. Es ist ein tag der Trauer, nicht weil der Schacht geschlossen wird, das auch, sondern weil eine Epoche zu Ende geht." Über eine halbe Millionen Menschen arbeiteten zur Hochzeit der Steinkohle in den Zechen des Ruhrgebietes. Doch der Konkurrenzkampf mit billigeren Zechen im Ausland und die Veränderungen in der Wirtschaft der Bundesrepublik läuten das schleichende Ende des Bergbaus ein. Viele Zechen arbeiten nicht mehr kostendeckend oder müssen schließen. Hohe staatliche Subventionen haben den Bergbau über Jahre gestützt, mit ihrem Auslaufen geht nun auch die Steinkohleförderung in Deutschland zu Ende.