Die Türkei steht an diesem Sonntag vor einer Richtungswahl, bei der es um mehr als einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament geht. Denn wesentliche Teile der von Präsident Erdogan durchgesetzten Verfassungsreform sollen zeitgleich mit der Wahl in Kraft treten. Vielleicht ist auch daher im Vergleich zur letzten Wahl, dem Referendum, die Beteiligung der Auslandstürken in Deutschland gestiegen, wie der türkische Generalkonsul Barış Ceyhun Erciyes (gesprochen: Barisch Gäihun Ergiees) am Dienstag in Hürth bei Köln sagte: "Man kann festhalten, dass bisher hier ein sehr angenehmes Klima herrscht. Die Leute nehmen ihre demokratischen Rechte wahr, sie dürfen wählen. Und die Menschen sind auch sehr aufgeregt. Und es ist ein sehr angenehmes Klima, das hier vorherrscht, auch unter den Parteien und den Wahlbeobachtern, die hier vertreten sind." Präsident Erdogan kann sich jedoch - anders als noch vor Monaten - nicht mehr ganz sicher sein, im Amt bestätigt zu werden. Auch der Allianz seiner islamischen AKP mit der nationalistischen MHP droht nach Umfragen ein Verlust der Mehrheit. Und die Opposition hat bereits angekündigt, im Falle eines Wahlsieges die Verfassungsreform rückgängig zu machen.