Hunde gelten als besonders treue Tiere - und Sully, ein "Labrador Retriever" und Assistenz-Hündin von George Bush senior, gab ihrem verstorbenen Herren am Dienstag in Washington ihr letztes Geleit. In der "Capitol Rotunda" zeigte sie sich wie schon zuvor nach dem Tod des 41. US-Präsidenten als sehr anhänglich. Die Hündin schien regelrecht zu trauern, und das mehrfach in den vergangenen Tagen. Sully hatte dem 94-jährigen Bush senior nach dem Tod von dessen Frau Barbara Gesellschaft geleistet. Laut einem Bericht der "Washington Post" half die Hündin dem Ex-Präsidenten unter anderem dabei, heruntergefallene Gegenstände aufzuheben oder Türen zu öffnen und zu schließen. Sully durfte nun sogar mit der Präsidentenmaschine Air Force One von Texas nach Washington fliegen, um den Sarg ihres Herren zu weiter zu begleiten. Laut Medienberichten beginnt für Sully ganz in der Nähe von hier bald eine neue Aufgabe: Die treue Hündin soll in die Dienste des Militärhospitals Walter Reed bei Washington treten.