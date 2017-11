Trotz der Länderspielpause kreisen die Gedanken von Bayerns Top-Stürmer Robert Lewandowski auch im Trainingscamp mit seinen Landsleuten um den FC Bayern München - und dessen Transfer-Politik. In einem Interview forderte der Angreifer mehr Kreativität in der Transferpolitik: "Wenn man sich die letzten Transfers anschaut, wie viel manche Clubs für Spieler zahlen, wenn Bayern um die besten Spieler kämpfen will, muss es kreativer sein und sich etwas ausdenken. Wir sollten uns nichts vormachen, jeder Club braucht Top-Spieler alle zwei, drei Jahre um das Team zu erneuern, neues Blut, neue Qualität reinzubringen." Außerdem sagte der polnischen Nationalspieler, dass Bayern zwar eine gute Mannschaft habe, aber einige Spieler älter würden. Lewandowski hatte zuletzt auch mit Verletzungen zu kämpfen und konnte seine Leistung nicht komplett abrufen.