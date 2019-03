In Sachen Design macht man diesen beiden Sportlern nichts vor. Jerome Boateng, Innenverteidiger des FC Bayern München, und Lewis Hamilton, 5-maliger Formel-1-Weltmeister, posierten am Donnerstagabend in Berlin. Zusammen mit Modehersteller Tommy Hilfiger präsentierte der britische Rennfahrer eine Kollektion, die er selbst mitdesignte. Für Hamilton etwas komplett Neues: "Es ist, als ob ich zur Uni gehe. Von diesen Leuten lerne ich eine neue Kunst. Ich bin ein Perfektionist, ich werde lernen, so viel ich kann, um bald vielleicht einer der Besten zu werden. Vielleicht werde ich einmal wie Tommy sein und meine eigene Marke haben. Wissen sie, die Leute tragen die Sachen und es verändert ihre Leben. Ich denke, dass Fashion einen positiven Effekt hervorbringen kann, wie heute Nacht zum Beispiel." Designer und Rennfahrer. Der 34-Jährige steckt mitten in den Vorbereitungen für die neue Formel-1-Saison, die am 17. März in Australien ihren Auftakt hat. Für öffentliche Aufmerksamkeit in Berlin verhalf dem Briten vor allem Jerome Boateng. Erst am Dienstag hatte der gebürtige Berliner von Bundestrainer Joachim Löw mitgeteilt bekommen, dass er in den Planungen der Nationalmannschaft zukünftig keine Rolle mehr spielen werde. Wie seine ebenfalls betroffenen Vereinskollegen von Bayern München Mats Hummels und Thomas Müller, äußerte Boateng Kritik an der Art und Weise der Nachricht. Auf Twitter schrieb der sechsmalige Deutsche Meister, er sei immer stolz gewesen, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen. Dennoch habe er sich einen anderen Abschied gewünscht. In der Modewelt scheint der 30-Jährige so langsam richtig anzukommen. An seinem Projekt "Boa" ist die Sport- und Künstleragentur Roc Nation beteiligt, die von US-Rapper Jay-Z gegründet wurde.