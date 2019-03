(HINWEIS: Dieser Beitrag enthält keinen Sprechertext.) FDP-VORSITZENDER CHRISTIAN LINDNER: "Ich habe ebenfalls großen Respekt vor dem Engagement von Schülerinnen und Schülern. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass selbst von höchster Stelle, der Bundeskanzlerin aus, das Schulschwänzen jetzt heiliggesprochen wird. Wenn sich Schülerinnen und Schüler für gute Ziele einsetzen wollen, dann bitte außerhalb der Unterrichtszeit. Also, sorry, wir können doch nicht auf der einen Seite Unterrichtsausfall beklagen. Und dann wird das Schulschwänzen von höchster staatlicher Stelle auch noch akzeptiert." SPD-VORSITZENDE ANDREA NAHLES: "Ich freue mich ganz besonders, gerade weil heute auch wieder so viele junge Menschen auf die Straße gehen, dass gestern Klimaschutz wirklich zur Chefsache geworden ist. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass es ein Klimakabinett in Zukunft geben soll, wo die ganz verschiedenen Gesetzesvorhaben, die wir dieses Jahr auf der Tagesordnung haben, dort koordiniert und vorangetrieben werden sollen."