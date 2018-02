Nach Bekanntwerden der Einigung auf einen Koalitionsvertrag hat es erste Kritik aus Reihen der möglichen zukünftigen Opposition gegeben. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch warf den Verfassern des Koalitionsvertrages vor, wichtige Zukunftthemen auszublenden. "Dieser Vertrag ist für einen überzeugten Sozialdemokraten nicht zustimmungsfähig. Und ich würde mir wünschen, dass hier die Basis der SPD ein Stoppzeichen setzt. Denn eines ist klar, vier Jahre auf der Basis dieses Koalitionsvertrages mit den angekündigten handelnden Personen, werden keine guten Jahre für Deutschland." Union und SPD hatten neben zuletzt inhaltich strittigen Fragen auch die Verteilung wichtiger Ressorts geklärt. Die Partei Alternative für Deutschland übte scharfe Kritik an der Ankündigung, so der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. "Die Ressortaufteilung, und damit will ich anfangen, zeigt, dass aus Angst vor dem Mitgliederentscheid der SPD, die CDU sich völlig aufgegeben hat. Sie entleert sich ideologisch und jetzt auch, sozusagen, handwerklich. Denn sie hat kein klassisches Ministerium mehr. Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle." Die CSU soll die Ressorts Inneres, Verkehr und Entwicklung bekommen; die SPD Arbeit, Auswärtiges, Finanzen, Familie, Justiz und Umwelt; die CDU Verteidigung, Wirtschaft, Gesundheit, Bildung und Landwirtschaft. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sah mit Blick auf den Koalitionsvertrag am Mittwoch "gegensätzliche Signale". Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben. "Was wir überhaupt nicht verstehen können, ist, dass angesichts sprudelnder Steuereinnahmen von Steuerreformen keine Spur ist." Der Deutschen Gewerkschaftsbunde begrüßte am Mittwoch die Anstrengungen der Parteien in den Bereichien Bildung, Infrastruktur und sozialer Wohnungsbau. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann übte aber auch Kritik. "Es ist an vielen Punkten der Wirtschaft sehr entgegengekommen worden, beispielsweise dass man die Sozialausgaben bei 40 Prozent deckeln will. Das halten wir nicht für zielführend. Und wir halten es auch nicht für zielführend, dass beispielsweise die Verleger beim Mindestlohn wieder von den Sozialbeiträgen, von den Rentenbeiträgen befreit bzw. die Beiträge reduziert werden. Auch das halten wir für eine Katastrophe." Bevor der Koalitionsvertrag für Merkel, Seehofer und Schulz in eine Regierungsbildung münden kann, muss die SPD ihre Mitglieder befragen. Das Ergebnis soll am 4. März bekannt gegeben werden.