Die Flüchtlingspolitik gehört zu den Kernthemen beim Parteitag der Linken in Leipzig an diesem Wochenende. Es gilt, einen Spagat zu überwinden zwischen dem Kurs der Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger und dem der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht. Während Wagenknecht etwa die Forderung nach offenen Grenzen für alle Menschen als wenig realitätsnah kritisiert, tragen Kipping und Riexinger einen Antrag, in dem "legale Fluchtwege", "offene Grenzen" und ein "faires System zur Aufnahme von Geflüchteten" gefordert werden. Kipping forderte am Samstag ihre Partei auf, sich zu entscheiden. "Nach den monatelangen Debatten über unsere Flüchtlingspolitik brauchen wir auf diesem Parteitag nun eine inhaltliche Klärung, damit wir wissen wofür die Partei steht. Ich rufe uns alle danach auf, die Klärung zu akzeptieren. Und damit meine ich ausdrücklich nicht, den eigenen Überzeugungen abzuschwören. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz persönlich Oskar Lafontaine ansprechen. Nach diesem Parteitag muss doch Schluss damit sein, dass die demokratische Beschlusslage zur Flüchtlingspolitik dieser Partei beständig öffentlich infrage gestellt wird. Ich bitte darum, dass Schluss damit ist, dass wir Vorsitzenden dafür angegriffen werden, dass wir diese Beschlusslage vertreten. Das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber den Delegierten und ihr, liebe Genossinnen und Genossen, ihr verdient diesen Respekt." Lafontaine hatte den Leitantrag vor dem Parteitag scharf kritisiert: Die Lohn- und Mietkonkurrenz, die entstehe, wenn sehr viele Menschen kämen, werde mit großer ideologischer Hartnäckigkeit geleugnet" sagte der Ex-Linken-Chef und Ehemann von Sahra Wagenknecht er der "tageszeitung" (taz). Die rund 580 Parteitagsdelegierten stimmten dem Leitantrag am Samstag mit großer Mehrheit zu. Aus Kippings Sicht ist der Konflikt zu ihren Gunsten entschieden, Allerdings hat Wagenknecht bereits früher deutlich gemacht, dass der Beschluss ihrer Auffassung nach Restriktionen bei der Einwanderung nach Deutschland nicht ausschließe.