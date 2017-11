Mit zwei bisher unveröffentlichten Videos sucht das Landeskriminalamt Niedersachsen nach drei ehemaligen RAF-Mitgliedern. Diese Bilder wurden im öffentlichen Nahverkehr in Osnabrück aufgenommen. Nach Ansicht der Ermittler sind darauf Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg zu sehen. Die beiden Männer sowie die ebenfalls gesuchte Daniela Klette leben seit Jahrzehnten im Untergrund. Sie sollen der sogenannten Dritten Generation der 1998 aufgelösten "Rote Armee Fraktion" angehört haben. Ein weiteres Video zeigt nach Angaben des LKA einen Überfall auf einen Supermarkt In Hildesheim am 7. Mai 2016. Die Ermittler interessieren sich hierbei vor allem für die Motorik und das Gesamterscheinungsbild der beiden Täter. Staub, Garweg und Klette werden mit internationalem Haftbefehl gesucht. Die Staatsanwaltschaft Verden verdächtigt das Trio, mindestens neun Raubüberfälle im norddeutschen Raum verübt zu haben. Nach Einschätzung der Ermittler könnten sich die drei Gesuchten häufig im Gebiet Bielefeld, Porta Westfalica und Osnabrück aufgehalten haben. Möglicherweise haben sie aber auch einen Unterschlupf im europäischen Ausland, etwa in Italien, Spanien, Frankreich oder den Niederlanden. Da die drei bewaffnet sein könnten, bittet die Polizei die Bevölkerung, sich ihnen nicht auf eigene Faust zu nähern.