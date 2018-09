Dies sind Bilder des russischen Raumschiffs Sojus MS-09, als es vor einigen Wochen an der Internationalen Raumstation ISS angedockt hat. Nun gab die Nasa bekannt, dass es in dem Raumschiff, das zurzeit noch an der ISS festgemacht ist, ein etwa zwei Millimeter großes Loch gab. Das Leck, dass für einen Abfall des Drucks in den Räumen verantwortlich war, konnte jedoch am Donnerstag repariert werden. Und die 56. Expedition, die zurzeit auf der Raumstation den Ton angibt, war nach Angaben der aktuellen Besatzung auch nie in Gefahr. Die russische Weltraumagentur will die Ursache des Schadens nun genauer untersuchen.