Für den deutschen Fußball und die Fußballnationalmannschaft ist diese Meldung ein Paukenschlag. Bundestrainer Joachim Löw plant in Zukunft ohne Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels. Das vermeldet der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag auf seiner Webseite. Demnach teilte Löw den Weltmeistern von 2014 seine Entscheidung am Dienstag in München mit. Der Bundstrainer habe den Spielern von Bayern München für viele erfolgreiche, außergewöhnliche und einmalige gemeinsame Jahre gedankt, teilte der DFB mit. Es sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen, den Spielern und Verantwortlichen des FC Bayern seine Überlegungen und Planungen persönlich zu erläutern. 2019 ist für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Jahr des Neubeginns, wird Löw zitiert. Es sei an der Zeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen und der Mannschaft ein neues Gesicht zu geben. Die jungen Nationalspieler würden den nötigen Raum zur vollen Entfaltung bekommen und müssten nun die Verantwortung übernehmen, so Löw. Müller absolvierte seit seinem Länderspiel-Debüt gegen Argentinien am 3. März 2010 100 Länderspiele. Hummels stand seit seinem ersten Länderspiel am 13. Mai 2010 70-mal für Deutschland auf dem Rasen. Boateng hat insgesamt 74 Partien für die Nationalmannschaft auf dem Konto.