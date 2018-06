Leroy Sané wird nicht dabei sein, wenn die deutsche Fußballnationalmannschaft zur WM nach Russland fahren wird. Der offensive Mittelfeldspieler von Manchester City gehört zu den vier Spielern, die Bundestrainer Joachim Löw aus dem Kader gestrichen hat. Ebenfalls nicht dabei: Stürmer Nils Petersen, dessen Nominierung in den vorläufigen WM-Kader allgemein als Überraschung gewertet wurde. Verteidiger Jonathan Tah und Torwart Bernd Leno, beide von Bayer Leverkusen, haben das Ticket nach Russland ebenfalls verpasst. Er habe mit allen Spielern gesprochen, sagte Löw auf der Pressekonferenz im Trainingslager in Südtirol. Die Enttäuschung sei natürlich riesengroß gewesen: "Im Grunde genommen war es ja so, wie wenn man irgendwie beim Check in am Schalter steht, auf dem Flug nach Moskau, und darf am Ende nicht in die Maschine einsteigen." Alle jetzt aussortierten Spieler würden aber weiterhin zum Kreis der Nationalmannschaft gehören, sagte Löw. Gerade den jüngeren Spielern würde die Zukunft gehören. Einige Entscheidungen seien ihm nicht leicht gefallen: "Als Trainer ist es wichtig, das Große und Ganze zu sehen. Es ist wichtig, beim Turnier irgendwie variabel agieren zu können, aber auch sehr, sehr wichtig, dass wir ausgewogen sind im Kader, dass die Kaderplätze, die Positionen, doppelt besetzt sind. Und dass wir eben auch alle Möglichkeiten haben während eines Turniers und auf alle Eventualitäten dann auch gefasst sind." Manuel Neuer ist wieder fit und wird als Nummer eins zur Weltmeisterschaft fahren - so die klare Ansage des Bundestrainers. "Ich muss sagen, dass ich mich sehr gut fühle, dass ich auch ein sehr gutes Feedback bekommen habe von meinen Mitspielern. Dass sie gesagt haben zu mir, dass sie nicht sehen, dass ich in der letzten Zeit gefehlt habe und das man keinen veränderten Manuel Neuer sieht und das ist für mich ein sehr ehrliches Feedback." Am Montag stand bei der Nationalmannschaft erst einmal Regeneration auf dem Programm. Dann geht es auf die Zielgerade der WM-Vorbereitung. Am Freitag gibt es ein Testspiel gegen die Nationalmannschaft.