HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Joachim Löw, Bundestrainer: "Es war schwerer, als bei einer Pressekonferenz im sportlichen Bereich. Wenn man vorne sitzt und weiß, man bekommt natürlich ein paar Fragen von der Exko und von den Exko-Mitgliedern über diese ganze Bewerbung, dann fühlt man auch mal, was für eine Verantwortung insgesamt bei diesen Leuten, die daran gearbeitet haben, auch vorherrscht. Bei so einem Turnier da ist es ja auch schon etwas Außergewöhnliches für ein Land. Von daher war die Spannung heute morgen und dann auch bei der Präsentation schon ein bisschen zu spüren. SCHNITT. Alle im Verband oder in der Organisation, die können jetzt wirklich auch vorausplanen, die dafür zuständig sind. Das betrifft mich als Trainer ja nicht, weil ich bin ja unmittelbar vom Erfolg abhängig, der vielleicht in den nächsten Monaten oder beim nächsten Turnier dann auch erfolgt. So weit vorausdenken ist für einen Trainer schwierig. SCHNITT. Man konnte ja schon, als wir 2004 begonnen haben, konnte man ja schon spüren, dass junge Spieler unglaublich bereit waren, bei so einem Turnier dabei zu sein. Da konnte man schon auch das merken überall in den Stadien, bei den Spielern, in Gesprächen. Diese WM hat schon alles überstrahlt. Und so ein Turnier ist für Spieler, die jetzt 18, 19, 17 oder 16 vielleicht sind oder 20 sind, einfach auch eine riesige Motivation." O-Ton Reinhard Grindel, DFB-Präsident: "Wir haben gerade gehört, dass wir mit 12 zu 4 Stimmen eine deutliche Mehrheit bekommen haben. Das zeigt das Vertrauen in unsere Organisationskraft. Das zeigt aber auch, dass unsere Bewerbung großen Anklang gefunden hat. Ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter im DFB, die das über lange Zeit mit großer Akribie vorangetrieben haben. Ein Dank auch an die Bundesliga, deren Stadien in einem so guten Zustand sind, dass auch das dazu geführt hat, dass wir heute diesen Erfolg errungen haben. Und es ist eben ein ganz großer Tag für den Spitzen- und den Breitenfußball in Deutschland. Natürlich haben wir jetzt die große Chance, gemeinsam - unsere Trainer im DFB und die Verantwortlichen der Bundesliga- ein Team 24 aufzubauen. Ein Projekt anzufangen, ganz eng sich abzustimmen und in den kommenden sechs Jahren dafür zu sorgen, dass wir ein Team an den Start bringen, das um den Titel mitspielen kann."