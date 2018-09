Einen Tag vor dem Spiel gegen Frankreich hat Bundestrainer Joachim Löw in München gesagt, er sei mit sich hart in Gericht gegangen nach dem Vorrundenaus bei der WM in Russland. Im gesamten Team sei viel Selbstkritik zu verspüren gewesen. Nun sei man bereit für das Spiel gegen den neuen Weltmeister Frankreich: "Man spürt schon jetzt auch so was wie eine Aufbruchstimmung. Wir sind natürlich jetzt auch nicht ganz so naiv zu glauben, mit ein oder zwei guten Spielen kann man das andere irgendwie vergessen machen, aber wir stehen natürlich so was wie vor einem Neustart." Man sei gewillt, gegen diesen starken Gegner ein "völlig anderes Gesicht zu zeigen als bei der WM in Russland" und ein gutes Spiel zu machen. Löw wurde auch auf den Rücktritt von Mesut Özil aus "der Mannschaft" angesprochen: O-Ton: "Der Mesut hat irgendwie vor einigen Wochen seinen Rücktritt erklärt, ich weiß nicht, ob da jetzt noch viele Fragen offenbleiben. Er hat gesagt, er will nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Er hatte seine Gründe, er hat auch begründet, wieso, weshalb. Und von daher ist das Thema jetzt auch abgeschlossen. Ich wüsste nicht, was man daran ändern sollte. Wenn ein Spieler so seinen Rücktritt erklärt, dann holt man ihn jetzt, acht Wochen später oder zehn Wochen später, nicht einfach so zurück." Toni Kroos, der Mittelfeld-Routinier von Real Madrid, sagte zu seinen Erwartungen und denen seiner Kollegen: O-Ton: "Ich glaube, das ist normal, wenn man so einen Misserfolg hatte als Mannschaft, alles andere wäre als Sportler auch fehl am Platz, dass man das Bedürfnis hat, das ein bisschen gerade zu rücken, sich wieder positiver zu präsentieren, und das wollen wir alle. Da haben wir jetzt am Donnerstag eine gute Möglichkeit dazu, und ich hoffe, dass wir die nutzen. Ich glaube, da spreche ich für mich und für die gesamte Mannschaft." Das Match zwischen dem alten und dem aktuellen Weltmeister, zwischen Deutschland und Frankreich, ist der Auftakt für beide in der neuen Nations League der UEFA. Das Spiel in München beginnt am Donnerstag um 20.45 Uhr.