HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Joachim Löw, Fußball-Bundestrainer: "Sie sollten es von mir persönlich erfahren. Das war mir das Aller-, Allerwichtigste. Und von daher diesen Weg gewählt. Über die Art und Weise ist auch viel geschrieben worden. Ich finde es dann manchmal auch ein bisschen befremdend, wenn manche über die Inhalte, über Respekt oder über Wertschätzung so eines Gespräches urteilen, obwohl sie gar nicht dabei waren. Und auch, ich glaube die Zeit, die Zeit ist eigentlich auch kein Indikator über die Qualität eines Gesprächs. Also mir war wichtig, dass sie es persönlich erfahren, nicht am Telefon oder nicht über die Medien, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und das waren für mich die wichtigen Punkte. Das haben wir aus voller Überzeugung gemacht. A, die Entscheidungen getroffen und sie auch so durchgeführt, weil die Wertschätzung ist natürlich selbstverständlich. Diese Spieler haben Einmaliges geleistet in Ihrer Karriere, auch in der Zeit, in der sie bei der Nationalmannschaft waren. Ich glaube, alle drei Spieler haben ja alle ihre Länderspiele unter meiner, in meiner Zeit gemacht. Von daher war es ein langer Weg, den wir zusammen gegangen sind. Mit einigen Enttäuschungen aber natürlich auch mit vielen, vielen Erfolgen und unheimlich schönen Momenten."