Beim Casting für die Fahrkarten für die Fußball-WM in Russland, lässt Bundestrainer Joachim Löw seine Nationalspieler mal wieder ordentlich rotieren. Im Vergleich zum 0:0 gegen England am vergangenen Freitag in London, wird am Dienstag in Köln gegen Frankreich wohl eine deutlich veränderte Mannschaft auflaufen. So kehren Sami Khedira und Toni Kroos in die Startelf zurück. Im deutschen Tor wird Kevin Trapp von Paris St. Germain stehen. Mehr verriet Löw noch nicht. Nur so viel: Er erwarte eine starke französische Offensive und wolle diese auch von der deutschen Mannschaft sehen: "Also, ich glaube, dass diese Mannschaft nach vorne hin schon auch nochmals viel gefährlicher sein wird als es England an diesem letzten Freitag war. Darauf müssen wir uns natürlich ein bisschen einstellen. Und wir wollen natürlich auch selber, weil gegen England habe ich das ja auch so ein bisschen bemängelt, was die 2. Halbzeit betraf, wir wollen uns natürlich auch in der Offensive über das Spiel ein bisschen besser in Szene setzen." Es sollten einige Dinge getestet werden, sagte Löw. Dazu seien solche Spiele da. Er erwarte, dass auch die Franzosen die letzte Partie des Jahres zu Experimenten nutzen würden. Trotz des Testspiel-Charakters werden die deutsche Mannschaft aber alles versuchen, um das Spiel zu gewinnen, versprach Toni Kroos: "Wir wollen es gewinnen natürlich. Der DFB sucht ja auch mit Absicht dann sich hochkarätige Gegner aus, um eben gut zu testen, qualitativ hochwertig zu testen, und das bringt eben dann nur dann etwas, wenn wir das auch so angehen und nicht sagen, das ist ein Testspiel, das ist Wurst, nur dann bringt uns der Vergleich auf dem Niveau eben auch was und uns auch weiter. Von daher gehen wir schon auch so rein als wenn es ein Pflichtspiel ist, das wir gewinnen wollen." Kleiner Stimmungsdämpfer: Das Stadion in Köln wird nicht ganz gefüllt sein. Bis zum Montag konnten erst zwei Drittel der Karten verkauft werden.