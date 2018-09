In Berlin findet am Wochenende das Lollapalooza Festival statt. Rund um das Olympiastadion und im Olympiapark treten zwei Tage lang zahlreiche Gruppen auf, darunter David Guetta, K.I.Z., Casper oder The National. Tausende Besucher strömten bei schönem Wetter auf das Gelände, wo neben den Konzerten auf mehreren Bühnen Straßentheater und Akrobatik-Performances geboten werden. Das Musikfestival findet zum vierten Mal in Deutschland statt. Die Marke Lollapalooza kommt aus den Vereinigten Staaten und ist schon seit 25 Jahren eine etablierte Größe mit Festivals in Chicago, Paris oder Südamerika. Kritiker hatten im Vorfeld des Festivals bemängelt, dass das Olympiastadion aufgrund seiner Vergangenheit als Bauwerk aus der Zeit des Nationalsozialismus kein geeigneter Ort für eine solche Veranstaltung sei. Festivalleiterin Fruzsina Szep. "Aber wir als Festival-Veranstalter haben natürlich Respekt vor dieser monumentalen Location und wir wollten das alles wirklich umwandeln und diesem ganzen Gelände ein ganz neues Gesicht geben und auch zu zeigen, dass dieses Gelände mit dieser schweren Vergangenheit was ganz großartiges leichtes, schwebendes, farbenfrohes und etwas sehr Menschliches sein kann." Mehrfach hatte die Location des Festivals in der vergangenen Jahren gewechselt. mitunter Komplizierte Anreisewege hatten mitunter für Kritik von Besuchern gesorgt. Diesmal scheint alles okay zu sein. BESUCHER RODRIGO AMIAGA "Dieses Mal ist es eine sau coole Location, die können sie behalten fürs nächste Jahr. Das wäre unsere Empfehlung, nicht jedes Jahr zu wechseln." BESUCHERIN MARIE MUNZERT "Also bisher gefällt es mir besser. Letztes Jahr war es schlechter organisiert, so mit den Bahnen und der Anbindung. Und es gab kein Netz und alles. Aber wir warten auf unser liebsten Acts, deshalb mal schauen, wie es wird." Mit nach eigenen Angaben über 85.000 Besuchern, gehörte das Lollapalooza im vergangenen Jahr in Deutschland zu den bestbesuchten Festivals.