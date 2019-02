Der Prozess um das Unglück auf der Loveparade 2010 wurde für sieben von zehn Angeklagten eingestellt. Der Gerichtssprecher des Landgerichts Duisburg, Matthias Breidenstein sagte am Mittwoch: "Diese Angeklagten scheiden also aus dem Verfahren aus, und zwar auch ohne, dass sie eine Geldzahlung zu leisten haben. Ein Schuldspruch ist damit nicht verbunden. Zu ihren Gunsten greift also weiterhin die Unschuldsvermutung." Als Begründung nannte er am Mittwoch, die multikausalität des Hergangs, dass also eine Vielzahl von Personen Schuld auf sich geladen habe und eine Verkettung von Ereignissen zu dem Ungkück führte. Gegen drei Mitarbeiter des Veranstalters läuft das Verfahren hingegen weiter. Sie sollten einen Geldbetrag zahlen, ware mit der Einstellung des Verfahrens jedoch nicht einverstanden. Angehörige sind über die Entscheidung des Gerichts enttäuscht. Klaus-Peter Mogendorf verlor damals seinen Sohn. "Es sollte in meinen Augen natürlich nicht eingestellt werden, es sollte bis zum letzten Tag, bis die Verjährung greift, sollte es weiter fortgeführt werden." Die Hinterbliebene Nadia Zanacchi sagte: "Wenn der Prozess im Jahr 2020 endet, und ich einen Weg finde, den Fall vor das Europäische Gericht zu bringen, dann werde ich das tun. Wir müssen das machen, für unsere Kinder." Im Jahr 2020 verjährt der Vorfall, laut Einschätzung des Gerichts ist es unwahrscheinlich bis zum Ablauf dieser Frist zu einer vollständigen Aufklärung zu kommen. Der nächste Termin zur Hauptverhandlung gegen drei der Mitarbeiter des Veranstalters steht bereits am 12.02.2019 an. In den nächsten Wochen sollen weitere Polizisten und Mitarbeiter des Veranstalters als Zeugen vernommen werden. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg starben 21 Menschen in einer Massenpanik, die ausbrach, als sich eine große Menge Besucher durch eine Unterführung drängte.