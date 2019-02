Der Prozess um das Unglück bei der Loveparade 2010 in Duisburg wird weitgehend eingestellt. Die Staatsanwaltschaft stimmte am Dienstag einem entsprechenden Vorschlag des Landgerichts zu. Bei dem Prozess mussten sich unter anderem der ehemalige Duisburger Stadtentwicklungsdezernent, Mitarbeiter des städtischen Bauamts und Verantwortliche des Veranstalters Lopavent wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Drei Mitarbeitern der Stadt wird vorgeworfen, dass ihnen bei der Genehmigung unter anderem nicht aufgefallen war, dass die Ein- und Ausgänge des Veranstaltungsortes nicht ausreichend waren. Das Landgericht hatte vorgeschlagen, das Verfahren wegen einer Multikausalitätsklausel einzustellen, aus der hervorgeht, dass möglicherweise voneinander unabhängige Ereignisse für das Geschehnis verantwortlich sein können. Demnach läge die Schuld der Angeklagten nur im geringen und allfenalls mittleren Bereich. Ein Anwalt der Hinterbliebenen, Julius Reiter, sagte: "Das ist für die Opfer und Angehörigen schwer nachvollziehbar. Es gibt ja kein Urteil am Ende. Es ist so, dass der Prozess trotzdem eine Menge gebracht hat, denn wir haben Aufklärung bekommen. Wir wissen jetzt, was die Gründe sind, die an dem Tag in die Katastrophe geführt haben. Die Staatsanwaltschaft hat eben noch mal eindrucksvoll den ganzen Katalog vorgetragen, was es an Versäumnissen gab, an unkoordiniertem Handeln. Und es ist so, dass natürlich auf die Erkenntnis da ist, die wir ja vorher schon hatten, das maßgebliche Verantwortungsträger hier gar nicht auf der Anklagebank saßen." Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg sagte: "Hinsichtlich des Kreativdirektors der Lopavent GmbH hat die bisherige Beweisaufnahme ergeben, dass er in nur wenig konkreter Form in die sicherheitsrelevanten Planungen eingebunden war. Die Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153 ohne Auflagen gegen die übrigen angeklagten Mitarbeiter der Lopavent GmbH scheidet hingegen aus. Ihr hypothetisches Verschulden ist bei vorläufiger Bewertung im mittleren Bereich anzusiedeln." Frau Zanacchi, die ihre Tochter bei dem Unglück verloren hatte war die Enttäuschung nach der Verkündung anzusehen: "Ich bin frustriert, weil ich weiß, dass wir nichts oder nur ganz wenig tun können." Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 in Duisburg starben 21 Menschen in einer Massenpanik, die ausbrach, als sich eine große Menge Besucher durch eine Unterführung drängte.