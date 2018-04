Noch sind die Blicke ungläubig, doch das könnte sich bald ändern. Seit sechs Wochen nun tingelt L2B2 durch die Gänge des Bürgeramtes im Ludwigsburger Rathauses und bietet unermüdlich seine Hilfe an. Der Service-Roboter, der mit den Menschen spricht, bietet Informationen zum Was und Wo und weist sogar forsch den Weg zu den jeweiligen Dienstzimmern und Abteilungen - ganz egal, ob man nun einen Pass beantragen will oder ein Knöllchen zu bezahlen hat. Jürgen Schindler ist Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste der Stadt Ludwigsburg. Er weiß, dass das rollende Faktotum bei den Besuchern gut ankommt. "Er ist von Anfang an vom Publikum super angenommen worden, war so ein Mega-Objekt für Selfies und so was, sehr gut. Überfahren hat er noch niemanden, weil er ja Sensoren vor sich hat und auch übrigens sehr behutsam über den Flur geht. Und die Rückmeldungen waren im Großen und Ganzen sehr positiv." Und was sagen die Ludwigsburger? "Ja, ich finde das toll. Ich finde das eine ganz tolle, innovative Idee. Gefällt mir gut. Habe es gestern im Fernsehen gesehen und war begeistert." Über den Roboter lassen sich auch Leistungen abrufen, er kann außerdem Deutsch und Englisch und ist Teil des Programms "Städte und Gemeinden 4.0 - Future Communities", mit dem Digitalisierung in Kommunen in Baden-Württemberg gefördert werden soll. Die Roboterdame L2B2 erhielt ihren Namen ganz bewusst in Anlehnung an den niedlichen Droiden R2D2 in der Star-Wars-Saga - ein bisschen Science Fiction darf es also auch im Ludwigsburger Bürgeramt sein.