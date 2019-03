Abheben war an deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr nicht immer ganz einfach. Flugausfälle, Streiks oder Pleiten von Fluggesellschaften ließen manchen Reisenden eher innerlich in die Luft gehen. Auf dem zweiten nationalen Luftfahrtgipfel in Hamburg wurden am Donnerstag über die Lage diskutiert. Am Tisch: Spitzenvertreter von Bund und Ländern, der Flugsicherung, Airlines, Flughäfen und Verbänden. Mit schnellen Lösungen rechnet Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer allerdings nicht. Der Druck werde auch 2019 bleiben, sagte der CSU-Politiker. Man sei aber in einem guten Prozess. So sei die Zahl der Lotsen-Auszubildenden auf rund 120 verdoppelt worden. "Wir sind dran. Wir sind bemüht. Wir sind konzentriert. Aber wir können für den Sommer 2019 nicht alle endlos glücklich machen, sondern es wird natürlich auch bei dem Aufkommen zu manchen Ruckeleien oder auch das Durchfliegen von dem einen oder anderen Gewitter kommen." Im vergangenen Herbst hatten sich die Gipfelteilnehmer auf einen Katalog von Maßnahmen geeinigt. Nicht alle würden aber jetzt schon greifen, sagte der Chef des Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte. "Selbst wenn wir viele tausend zusätzliche Mitarbeiter eingestellt haben, dass wir Prozesse am Boden deutlich verbessert haben, dass wir Kapazitäten zusätzlich geschaffen haben, dann bleiben einfach Themen, wie zum Beispiel zusätzliche Kapazitäten im Luftraum, wie zum Beispiel - Herr Minister Scheuer hat es angesprochen - die Ausbildung zusätzlicher Lotsen, die sich erst mittelfristig auswirken wird. Das heißt, wir hoffen dieses Jahr ein besseres Jahr zu sehen, aber es wird noch kein Top-Jahr sein." Flugreisende müssen sich also auch in diesem Sommer auf viele Verspätungen und Ausfälle gefasst machen.