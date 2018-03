Für die Turbulenzen in der europäischen Luftfahrtbranche sieht sich die Lufthansa offenbar gut gerüstet. Vorstandschef Carsten Spohr sagte auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt am Donnerstag, der Modernisierungskurs des Unternehmens habe sich ausgezahlt. "Wir berichten heute über das dritte Rekordergebnis in Folge. Und glauben Sie mir, es freut mich ganz besonders, dass wir gerade in dem Jahr, in dem unser Kranich seinen 100. Geburtstag feiert, ihnen die besten Zahlen der Lufthansa in der gesamten Unternehmensgeschichte präsentieren dürfen." Der bereinigte Gewinn stieg 2017 um 70 Prozent auf fast drei Milliarden Euro. Spohr sieht die Lufthansa finanziell und strukturell in der Lage, beim Umbau der Branche weiter mitzumischen. Das Marktumfeld bleibe auch 2018 anspruchsvoll, sagte Spohr. "Wir glauben, sagen zu dürfen: Wir sind gut gerüstet, auch für eine zukünftigere, noch aktivere Rolle der Entwicklungen in Europa. Und nun geht es uns darum, unsere Position der Stärke durch den gesamten Zyklus der Branche hinweg auszubauen." Im vergangenen Jahr waren mit Deutschlands zweitgrößter Fluglinie Air Berlin, dem britischen Ferienflieger Monarch und der Alitalia gleich drei europäische Fluggesellschaften in die Pleite geflogen - und das in einem der besten Jahre für die Luftfahrtbranche, wie Spohr betonte. Von der insolventen Alitalia will die Lufthansa aber nach wie vor die Finger lassen. "Wir stehen bereit, wenn sich für uns Chancen bieten, das haben wir bei Air Berlin gezeigt, das wäre auch bei Alitalia der Fall. Aber wir bleiben, auch wenn es für Sie langweilig ist, bei unseren Aussagen: Die heutige Alitalia ist für uns nicht interessant. Eine restrukturierte könnte es sein, weil der italienische Markt für uns relevant ist und ich glaube, dass eine restrukturierte Alitalia auch sehr Um das Loch zu füllen, dass die Pleiten der Rivalen gerissen haben, will die Lufthansa die Kapazitäten erhöhen. Wegen des Mangels an Piloten und Flugzeugen kommt sie aber nicht wie erhofft voran. Gegenwind droht dem Traditionskonzern auch wegen der gestiegenen Treibstoffkosten. Der operative Gewinn, so schätzt die Lufthansa, dürfte 2018 etwas niedriger ausfallen.