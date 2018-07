Er ist der neue Trainer des spanischen Fußball-Männerteams: Luis Enrique, hier Archivbilder aus seiner Zeit als Chefcoach in Barcelona, wurde am Montag offiziell als neuer Verantwortlicher für Spaniens Mannschaft benannt. In Madrid sagte der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales: O-Ton: "Er wollte Spanies Nationalmannschaftscoach sein. Er hatte andere tolle Angebote, rein vom Geld her konnten wir da nicht mithalten. Aber ich schätze sehr, was er bisher geschafft hat, sonst hätte das mit uns auch nicht geklappt. Er wollte der Coach hier bei uns werden, wollte am Steuer sein für diese kommenden zwei Jahre. Und wir hoffen, dass er den größtmöglichen Erfolg hat!" Luis Enrique war Mittelfeldspieler bei Sporting Gijon, Real Madrid und dem FC Barcelona. Er hat als Spieler und Trainer zahlreiche Titel errungen. Das vergangene Jahr verbrachte der 48-Jährige als schöpferische Pause mit einem "Sabbatical", einem "Sabbatjahr".