HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister: "Im Kongress der Vereinigten Staaten wird es jetzt geteilte Mehrheitsverhältnisse geben. Das Repräsentantenhaus bekommt eine demokratische Mehrheit. Und damit werden sich die checks and balances im Kongress neu sortieren. Washingtons Außenpolitik wird in Zukunft noch mehr davon abhängen, ob die beiden Parteien Wege zur Zusammenarbeit finden. Mehr, als das in der Vergangenheit Realität gewesen ist. Was diese Wahl aber nicht ändert: Ohne die USA werden wir die Probleme in einer immer komplizierteren Welt nicht lösen können. Unsere Sicherheit und unser Wohlstand lässt sich nur im Zusammenhang mit der transatlantischen Partnerschaft denken und auch realisieren. Und dabei müssen wir realistisch bleiben. In den letzten zwei Jahren haben sich die Gewichte in der Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten auf absehbare Zeit verschoben. Und auch daran wird das Wahlergebnis nichts ändern. Niemand wird uns das Abnehmen. Auf die Devise ´America first` müssen wir auf dieser Seite des Atlantiks eine Antwort finden. Und für mich und für uns ist klar, die kann nur ´Europe United` heißen."