Bundesaußenminister Heiko Maas nahm am Rande eines Treffens mit der kroatischen Außenministerin Stellung dazu, dass der deutsche Botschafter Daniel Kriener in Venezuela zur unerwünschten Person erklärt wurde. Maas sagte er könne die Entscheidung des Maduro Regimes nicht weder nachvollziehen noch akzeptieren. "Deshalb habe ich Herrn Kriener zurückgerufen nach Deutschland. (SCHNITT) Er wird am Samstag in Deutschland eintreffen und wir werden die Situation mit ihm auch noch einmal besprechen." Maas sagte außerdem, dass Deutschland den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó weiterhin unterstützen werde. "Unser Ziel ist da, mit dazu beizutragen, dass es zu einer friedlichen Lösung kommt, dass in Venezuela endlich die humanitäre Hilfe, die die Menschen in diesem Land brauchen ankommt, und dass es in einem demokratischen Prozess eine Wahl gibt, in dem die Bürgerinnen und Bürger von Venezuela selber entscheiden sollen, aber bitte frei und fair, wer ihr nächster Präsident sein soll." Gemeinsam mit anderen Diplomaten hatte Kriener vor einigen Tagen Guaidó am Flughafen in Caracas in Empfang genommen.