(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Außenminister Heiko Maas bei seiner Ankunft beim EU-Außenministertreffen in Brüssel am Dienstag: "Wir werden heute Abend nach Wegen suchen, wie die Nuklearvereinbarung mit dem Iran aufrechterhalten können, auch ohne die Vereinigten Staaten. Frankreich, Großbritannien und Deutschland haben sich in den letzten Wochen und Monaten immer sehr intensiv abgestimmt. Und wir tun das jetzt auch in der neuen Situation, in der die Vereinigten Staaten diese Nuklearvereinbarung verlassen haben. Wir wollen nicht nur untereinander reden, sondern auch mit dem iranischen Außenminister. Und ihm deutlich machen, dass wir zu den Vereinbarungen stehen und auch erwarten, dass der Iran sich an die Vereinbarungen hält. Wir wollen uns anhören, welche Erwartung es im Iran gibt. Die Ausfälle, die wirtschaftlichen, die es gibt, durch die Sanktionen, die die USA verhängt haben, und verhängen werden, auszugleichen. Dort werden wir nach Wegen suchen, wie wir im Iran dafür sorgen können, dass auch innenpolitisch man zu diesem Nuklearabkommen weiterhin stehen kann. Und wir werden natürlich alles daran setzen, auch in weiteren Gesprächen, die es mit den USA geben wird, immer darauf hinzuweisen, dass wir auch über die anderen Themen, das ballistische Raketenprogramm, die schwierige Rolle des Irans in Syrien, also in der Region, reden wollen. Aber auf der Basis eines bestehenden Wiener Nuklearvertrages mit dem Iran. Das ist unser Ziel. Und dafür werden wir genauso hart, wie wir in den letzten Wochen und Monaten zusammengearbeitet haben, auch gerade jetzt in dieser Woche, in den kommenden Tagen, sehr intensiv mit unseren französischen, unseren britischen Freunden, aber auch mit Federica Mogherini zusammenarbeiten, um diesem Nuklearabkommen, auch ohne die USA, eine Zukunft zu geben."