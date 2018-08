Die Nazis nannten es Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau: Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD hat am Montag die Gedenkstätte an das Vernichtungslager Auschwitz der Nazis besucht, im polnischen Oswiecim. Maas sagte, er habe dort grausame Dinge gesehen, die sich kaum in Worte fassen ließen: O-Ton: "Hier muss man sich entscheiden. Entweder verliert man den Glauben an die Menschlichkeit, oder man gewinnt die Hoffnung und die Kraft, dafür einzutreten, dass die Menschenwürde gewahrt wird, und tut etwas dafür. Auf jeden Fall ist das ein Ort des Erinnerns, der uns Deutsche vor allen Dingen erinnert, was wir anderen millionenfach angetan haben. Wir brauchen diesen Ort, weil: unsere Verantwortung endet nie." Das Lager Auschwitz-Birkenau wurde von den Nazis nach der Besetzung Polens rund 70 Kilometer von Polens zweitgrößter Stadt Krakau entfernt errichtet. Zwischen 1940 und 1945 wurde das Lager zu einem ausgedehnten Komplex mit Gefangenen-Baracken, Werkstätten, Gaskammern und Krematorium. Mehr als 1 Million Menschen, die Mehrheit von ihnen Juden, wurden hier umgebracht, vergast, erschossen, erhängt, oder starben an den Folgen von Misshandlungen, Unterernährung oder Krankheit. Die sowjetische Armee befreite das Lager in Auschwitz auf ihrem Vormarsch auf Berlin im Januar 1945.