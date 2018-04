(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Außenminister Heiko Maas sagt vor dem EU-Außenministertreffen, eine Lösung in Syrien könne es nur politisch geben: "Ich glaube, die Ereignisse der letzten Tage haben aber allen deutlich gemacht, dass es jetzt notwendig ist, alles dafür zu tun, dass es zu keiner Eskalation kommt. Dazu ist es auch in den letzten Tagen nicht gekommen. Und vor allen Dingen den politischen Prozess wieder aufzusetzen. Darüber bin ich mir mit meinem französischen Kollegen sehr einig. Das werden wir heute mit allen hier besprechen. Und auch darüber reden, wie dieser Prozess wieder in Gang gesetzt werden kann. Und vor allen Dingen, auch das muss man sehen, ob es einem gefällt oder nicht, ohne Russland wird man diesen Konflikt nicht lösen können. Jetzt geht es darum, den Weg zu beschreiben, wie das, was wir alle erreichen wollen, erstens ein Waffenstillstand, den Zugang für humanitäre Leistungen, dass wir eine Übergangsregierung in Syrien brauchen, und das ist letztlich auch eine Verfassungsreform geben muss und am Schluss irgendwann Wahlen. Denn es müssen sich alle Menschen in Syrien mit einer Lösung anfreunden können. Und das müssen auch die Russen wissen, die bisher nur die Hand über das Assad-Regime halten." // "Es wird eine Lösung erst mal geben mit all denen, die Einfluss haben in der Region. Dass jemand, der Chemiewaffen gegen seine Bevölkerung einsetzt, ein Teil dieser Lösung sein kann, das kann sich wohl niemand vorstellen."